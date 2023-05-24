Пригожин: Доподготовка ЧВК «Вагнер» займет месяц-два
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о дальнейших действиях группы после освобождения Артемовска (Бахмут) и отхода с линии фронта. Комментарий предпринимателя опубликовала его пресс-служба.
Пригожин сообщил, что после завершения боев в Артемовске «музыканты» выходят в полевые лагеря. Других задач «Вагнер» пока не имеет, уточнил он.
«Доподготавливаемся в течение месяца-двух, после этого будем заниматься другими боевыми задачами», - сказал основатель группы.
Бизнесмен заявил, что «Вагнер» может отправиться в Африку, если спецоперация на Украине завершится в ближайшие месяцы.
«Но что-то мне подсказывает, что опасность только увеличивается. Думаю, что мы будем выполнять самые тяжелые задачи на самых сложных участках фронта», - добавил Пригожин.
О полном освобождении Артемовска основатель «Вагнера» объявил 20 мая. Группа вела бои за город в течение 224 дней, передает «Радиоточка НСН».
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