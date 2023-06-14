Пригожин: 5 августа ЧВК «Вагнер» вернется на фронт

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что 5 августа бойцы подразделения вернутся на фронт.

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«Мы отдыхаем, готовимся. 5 июня мы вышли, 5 августа по прогнозам ЧВК «Вагнер» в полной боевой готовности сможет выполнять те боевые задачи, которые поставлены», - заявил глава «Вагнеров».

Накануне Пригожин заявил, что никто из бойцов ЧВК «Вагнер» заключать договоры с Минобороны РФ не будет.

Он выразил мнение, что Госдума и президент «найдут компромиссное решение» по предоставлению соцгарантий для бойцов, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Родионов
ТЕГИ:Евгений ПригожинСпецоперацияЧВК "Вагнер"

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