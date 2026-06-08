Министерство цифрового развития рассматривает варианты внедрения системы подтверждения возраста пользователей на интернет‑платформах, сообщил руководитель Минцифры Максут Шадаев во время IT‑завтрака в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По его словам, потребность в регулировании обусловлена активным распространением технологий на базе искусственного интеллекта. Кусков назвал проверенным вариантом верификации подтверждение возраста через «Госуслуги».

«Не все просто на сегодняшний момент. Есть возможность верификации с помощью «Госуслуг». Для этого те, кто уже получил паспорт, то есть с 14 лет, должны заводить аккаунты на «Госуслугах». Эти аккаунты будут использоваться при авторизации на ту или иную площадку. Что касается детей младшего возраста, авторизация не будет возможной, если нет аккаунта на «Госуслугах». Такой вариант на сегодняшний момент кажется наиболее оптимальным, все остальное можно беспрепятственно обойти. В различных странах сегодня есть аналоги с точки зрения допуска к соцсетям, маркетплейсам. Меры действуют в Австралии, во Франции пытались что-то сделать, но пока не знаю о результатах. Многие страны озабочены подобным развитием событий, и сейчас решают, как поступать», - сказал он.