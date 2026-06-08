Вместе с паспортом: Подростков предложили привязывать к «Госуслугам» с 14 лет
Действующие методы контроля возраста в онлайн-платформах не эффективны, но верификация через «Госуслуги» помогла бы это исправить, сказал НСН Денис Кусков.
Цифровые платформы могут быстро внедрить верификацию возраста через «Госуслуги», однако пока не так много россиян в возрасте от 14 до 18 лет имеют аккаунты на портале, заявил в беседе с НСН генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
Министерство цифрового развития рассматривает варианты внедрения системы подтверждения возраста пользователей на интернет‑платформах, сообщил руководитель Минцифры Максут Шадаев во время IT‑завтрака в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По его словам, потребность в регулировании обусловлена активным распространением технологий на базе искусственного интеллекта. Кусков назвал проверенным вариантом верификации подтверждение возраста через «Госуслуги».
«Не все просто на сегодняшний момент. Есть возможность верификации с помощью «Госуслуг». Для этого те, кто уже получил паспорт, то есть с 14 лет, должны заводить аккаунты на «Госуслугах». Эти аккаунты будут использоваться при авторизации на ту или иную площадку. Что касается детей младшего возраста, авторизация не будет возможной, если нет аккаунта на «Госуслугах». Такой вариант на сегодняшний момент кажется наиболее оптимальным, все остальное можно беспрепятственно обойти. В различных странах сегодня есть аналоги с точки зрения допуска к соцсетям, маркетплейсам. Меры действуют в Австралии, во Франции пытались что-то сделать, но пока не знаю о результатах. Многие страны озабочены подобным развитием событий, и сейчас решают, как поступать», - сказал он.
Как добавил собеседник НСН, цифровые сервисы смогут быстро адаптироваться к новой верификации.
«Внедрить это можно достаточно быстро. Вопрос в том, что не у многих людей от 14 до 18 лет есть аккаунты на «Госуслугах». С точки зрения авторизации сами платформы смогут сделать это в течение очень короткого срока. Инструменты контроля, которые сейчас есть, не могут ничего гарантировать. В том же «ВКонтакте» дети приписывают себе два года или больше и беспрепятственно заходят туда. Никакого контроля в этом нет», - подчеркнул Кусков.
Ранее оргсекретарь межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Ольга Мирясова в разговоре с НСН отмечала, что школьники при желании могут создать анонимные аккаунты в соцсетях, и родители не узнают, какие материалы они там публикуют. Поэтому вместо мониторинга личных страниц стоит сосредоточить внимание на сообществах с деструктивным контентом.
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