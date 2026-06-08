Стивен Сигал объяснил, почему решил продать особняк в Подмосковье

Речь идёт о недвижимости в клубном посёлке «Конус». Это основной двухэтажный дом с кинотеатром и винной комнеатой, гостевой дом с баней, а также беседка-барбекю.

«Я просто увеличиваю размеры жилья», - пояснил Сигал.

Ранее заслуженный артист РФ Дима Билан продал свой дом в элитном посёлке на Новорижском шоссе в Подмосковье ради покупки другого загородного жилья, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».