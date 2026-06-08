Стивен Сигал объяснил, почему решил продать особняк в Подмосковье

Американский режиссёр и продюсер Стивен Сигал заявил, что решил продать свой особняк в Подмосковье ради улучшения жилищных условий. Об этом сообщает RT.

Стивен Сигал снизил стоимость своего особняка в Подмосковье до 650 млн рублей

Речь идёт о недвижимости в клубном посёлке «Конус». Это основной двухэтажный дом с кинотеатром и винной комнеатой, гостевой дом с баней, а также беседка-барбекю.

«Я просто увеличиваю размеры жилья», - пояснил Сигал.

Ранее заслуженный артист РФ Дима Билан продал свой дом в элитном посёлке на Новорижском шоссе в Подмосковье ради покупки другого загородного жилья, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Кирилл Кухмарь
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