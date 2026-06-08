Депутат Буцкая рассказала, как детские сады будут работать по 12 часов
Татьяна Буцкая заявила НСН, что не все группы в детском саду должны работать в расширенном формате.
Регионы на своем уровне могут принимать решения о работе одной из групп детских садов до 19 или 20 часов, это положительно повлияет на демографическую ситуацию, заявила НСН зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, глава «Совета матерей» Татьяна Буцкая.
Детские сады в России необходимо перевести на 12-часовой рабочий день для удобства работающих родителей, заявил на ПМЭФ-2026 заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. Он отметил, что перед расширением графика до интервалов с 8:00 до 20:00 или с 7:30 до 19:30 необходимо повысить заработную плату сотрудникам детских садов, так как они «не железные». Буцкая идею поддержала.
«Должны появиться группы, которые имеют расширенный формат работы с точки зрения того, что они работают дольше. Детишек, которых забирают в семь или восемь вечера, не так много, но они есть. Для таких семей мы тоже должны создать все условия, чтобы родители были уверены в том, что их дети под присмотром, накормлены, занимаются с педагогами или воспитателями. Такие решения уже принимаются, так как для этого не нужен федеральный закон, достаточно на уровне региона. Это важно для родителей, у которых нестандартный рабочий день, а также для тех, кто работает далеко от дома и тратит время на дорогу. Такой шаг понятный и подъемный для любого региона, но поможет дать большой плюс в решении демографического вопроса», - объяснила она.
При этом она подчеркнула, что работникам в таких группах будут платить больше.
«Надо считать всю экономику работы детского сада. Я уверена, что возможно найти решение, которое не будет стоить дорого родителям. При этом работник детского сада должен получать зарплату столько, сколько он работает. Я уверена, что это все можно прописать в трудовом договоре, каждый час должен быть оплачен», - добавила собеседница НСН.
Ранее президент России Владимир Путин предложил продлить работу детсадов для поддержки работающих матерей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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