Регионы на своем уровне могут принимать решения о работе одной из групп детских садов до 19 или 20 часов, это положительно повлияет на демографическую ситуацию, заявила НСН зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, глава «Совета матерей» Татьяна Буцкая.

Детские сады в России необходимо перевести на 12-часовой рабочий день для удобства работающих родителей, заявил на ПМЭФ-2026 заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. Он отметил, что перед расширением графика до интервалов с 8:00 до 20:00 или с 7:30 до 19:30 необходимо повысить заработную плату сотрудникам детских садов, так как они «не железные». Буцкая идею поддержала.