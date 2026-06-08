Не предохранились: Почему российских провайдеров отключили от дата-центров в Европе
Владимир Зыков заявил НСН, что российские провайдеры и VPN-сервисы могли отследить риски из-за связи с европейскими ЦОД и выполнить резервирование данных россиян на территории РФ, однако не сделали этого.
В ситуации с внезапными проблемами у российских хостинг провайдеров из-за отключения серверов в европейском дата-центре критично то, что российские ресурсы никак не отследили риски и не уведомили клиентов о том, что их сервера находятся в Европе. Об этом НСН рассказал главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков.
Внезапное отключение серверов в европейском дата-центре (ЦОД) nLighten, произошедшее 2 июня, привело к проблемам у десятков хостинг-провайдеров и VPN-сервисов, работающих в том числе и в России, пишет «Коммерсант». В результате инцидента пострадали VDSina, McHost и другие крупные провайдеры. Зыков раскрыл, что это произошло не по политической причине, а из-за уголовного расследования.
«Причина, по которой были отключены российские хостинг-провайдеры, официально иностранными хостерами озвучена не была. Российские компании, кстати, заняли по отношению к своим пользователям такую же позицию. Вот сейчас некоторые пользователи стали получать новые регистрационные данные от аккаунтов, но они будут пустые, без сохраненных данных. Произошедшее было связано с обвинением партнера российских компаний в проведении DDoS-атаки. В рамках расследования пытаются выяснить, использовались ли сервера компании MIRhosting, которая находится в Европе, для DDoS-атак. В рамках следственных мероприятий были отключены сервера MIRhosting, соответственно, и российские сервера. Здесь речь не идет о том, что это какие-то отдельные санкционные меры для россиян», - раскрыл он.
При этом Зыков указал, что компании из России не уведомляли своих клиентов, что хранят их данные за рубежом, тем самым нарушая закон.
«Российские компании должны были четко отслеживать риски, потому что были все признаки. И конечно, они должны были предпринять действия по резервированию данных россиян на территории РФ. Опять же, многие клиенты не знали, где у них находятся сервера и предполагали, что поскольку они пришли на хостинг к российской компании, то и данные находятся в России. Это было очень плохо, потому что есть закон, который обязывает российские сайты хранить данные на территории РФ. Получается, что из-за отсутствия информации многие владельцы интернет-сайтов просто нарушали закон», - отметил он.
По словам собеседника НСН, при всей этой ситуации, зарубежные дата-центры никак не пытаются восстановить пользователям из России доступ, что демонстрирует пренебрежительное отношение.
«Самое неприятное, что здесь может случиться, это то, что сейчас владельцы сайтов не могут получить свои данные: это ресурсы, это фронтэнд, это бэкэнд. При этом компания ничего не делает для того, чтобы как-то восстановить пользователям из России доступ и дать возможность сделать бэкап данных и проектов. То есть ощущение, что и серверов-то как будто у них нет. Поэтому это очень жесткая история, и очень показательная по отношению к российским пользователям», – отметил он.
Также Зыков раскрыл, что сегодня многие российские компании предлагают аренду хостинга за границей, и все нормально работает, так что нет необходимости менять сервера выбывших европейских стран.
«А есть ли необходимость? Мы видим, что сегодня многие российские компании продолжают предоставлять услуги по аренде хостинга на территории иностранных государств, никого не отключают», - подытожил он.
Ранее Зыков заявил НСН, что решение конкурентных задач требует использования нейросетей, поэтому доступ к ним является одной из ключевых проблем современности.
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