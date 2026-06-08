Глава правительства Южной Осетии подал в отставку
Глава правительства Южной Осетии Дзамболат Тадтаев выступил с личным заявлением об отставке. Об этом сообщает пресс-служба президента республики Алана Гаглоева.
Тадтаев подал в отставку в ходе заседания правительства.
«Президент принял его решение и поблагодарил за проделанную работу», — указано в сообщении.
В ближайшее время на рассмотрение в парламент внесут кандидатуру государственного советника Марата Камболова на должность председателя правительства.
Дзамболат Тадтаев возглавлял кабмин Южной Осетии с февраля 2026 года.
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