Глава правительства Южной Осетии подал в отставку

Глава правительства Южной Осетии Дзамболат Тадтаев выступил с личным заявлением об отставке. Об этом сообщает пресс-служба президента республики Алана Гаглоева.

Белгородский губернатор Гладков ушел в отставку по собственному желанию

Тадтаев подал в отставку в ходе заседания правительства.

«Президент принял его решение и поблагодарил за проделанную работу», — указано в сообщении.

В ближайшее время на рассмотрение в парламент внесут кандидатуру государственного советника Марата Камболова на должность председателя правительства.

Дзамболат Тадтаев возглавлял кабмин Южной Осетии с февраля 2026 года.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОтставкаПравительствоЮжная Осетия

Горячие новости

Все новости

партнеры