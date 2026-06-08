Глава правительства Южной Осетии подал в отставку

Водителей освободят от платы за парковку, если по независящим от них причинам им не удалось оплатить услугу Серийные угонщики автомобилей задержаны полицейскими в Москве Выставка-пристройство животных "Пушистый хвост" пройдет в парке "Сокольники" Жители Москвы и Петербурга имеют схожие музыкальные вкусы Аномально жаркая погода ожидается в Москве и области в течение рабочей недели