ВС России освободили Химик в ДНР

Армия России освободила поселок Химик в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказали в Минобороны.

Продвижение на СВО замедлилось? Герасимов проинспектировал работу «Запада»

Контроль над территорией установила Южная группировка войск, отмечает RT.

«Подразделения... решительными действиями освободили населенный пункт Химик», — рассказали в оборонном ведомстве.

Ранее российские военные взяли под контроль село Шевченко в Харьковской области.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:ДНРСпецоперацияМинобороныВооруженные Силы РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры