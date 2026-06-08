Книгу Маргариты Симоньян на ярмарке на Красной площади раскупили за считаные часы
Книгу главного редактора RT Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра» раскупили во время ярмарки на Красной площади. Об этом рассказали в издательстве АСТ.
В организации назвали завершение ярмарки «особенно жарким», пишет RT.
«Все представленные экземпляры книги Маргариты Симоньян... раскупили за считаные часы», — отмечается в сообщении.
Книга «В начале было Слово — в конце будет Цифра» была издана в 2025 году. Роман соединил библейские аллюзии и острую сатиру на цифровое общество. Его тираж уже превысил 170 тысяч экземпляров. Кроме того, книга Симоньян вошла в пятерку антиутопий по продажам в сети «Читай-город» за первые три месяца года.
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