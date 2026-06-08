Эксперт рассказал, как защитить домашний Wi-Fi от нежелательных пользователей
Подключение соседей к домашней сети может быть опасно, поскольку такие «гости» становятся проводниками для кибератак. Об этом рассказал эксперт по информационной безопасности компании «Стахановец» Алексей Миронов в беседе с «Лентой.ру».
По словам Миронова, используя роутер, злоумышленник может подменить сайт банка либо попробовать проникнуть к умным устройствам.
«Для защиты достаточно выполнить несколько простых действий через веб-интерфейс роутера. В параметрах безопасности необходимо выбрать протокол шифрования WPA2 или WPA3, поскольку устаревшие стандарты уже не дают должной защиты», — пояснил эксперт.
Специалист посоветовал не подбирать для пароля простые слова и последовательности, необходима длинная комбинация со строчными и заглавными буквами, цифрами и специальными символами. Также Миронов рекомендовал отключать видимость сети. Так Wi-Fi перестанет появляться у окружающих в списке доступных соединений, и подключиться к сети, не зная ее имя, будет крайне сложно.
Ранее МВД предупредило россиян о взломе домашних роутеров. Как отметили в ведомстве, злоумышленники способны взять под контроль весь интернет-трафик жертвы.
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