Эксперт рассказал, как защитить домашний Wi-Fi от нежелательных пользователей

Подключение соседей к домашней сети может быть опасно, поскольку такие «гости» становятся проводниками для кибератак. Об этом рассказал эксперт по информационной безопасности компании «Стахановец» Алексей Миронов в беседе с «Лентой.ру».

По словам Миронова, используя роутер, злоумышленник может подменить сайт банка либо попробовать проникнуть к умным устройствам.

«Для защиты достаточно выполнить несколько простых действий через веб-интерфейс роутера. В параметрах безопасности необходимо выбрать протокол шифрования WPA2 или WPA3, поскольку устаревшие стандарты уже не дают должной защиты», — пояснил эксперт.

Специалист посоветовал не подбирать для пароля простые слова и последовательности, необходима длинная комбинация со строчными и заглавными буквами, цифрами и специальными символами. Также Миронов рекомендовал отключать видимость сети. Так Wi-Fi перестанет появляться у окружающих в списке доступных соединений, и подключиться к сети, не зная ее имя, будет крайне сложно.

Ранее МВД предупредило россиян о взломе домашних роутеров. Как отметили в ведомстве, злоумышленники способны взять под контроль весь интернет-трафик жертвы.

