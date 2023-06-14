Пресс-служба Госдумы сообщила о ранении депутата Адама Делимханова
Депутат Госдумы Адам Делимханов был ранен, но он жив. Об этом сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Госдумы. Ранее украинские Telegram-каналы распространили информацию о гибели парламентария от Чеченкой республики.
Где именно был ранен Делимханов и прочие детали не уточняются.
Ранее в среду украинские Telegram-каналы, ссылаясь на сообщение воюющего на стороне ВСУ политолога Кирилла Сазонова, сообщила, что кортеж Делимханова попал под обстрел ВСУ в Приморске Запорожской области. Сообщалось, что депутат, а также 200 человек из его окружения погибли.
Ранее зампредседателя правительства Чечни и депутат Госдумы Адам Делимханов в своём Telegram-канале заявил, что готов лично объяснить основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину, чем занимается подразделение «Ахмат».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru