Пресс-служба Госдумы сообщила о ранении депутата Адама Делимханова

Где именно был ранен Делимханов и прочие детали не уточняются.

Ранее в среду украинские Telegram-каналы, ссылаясь на сообщение воюющего на стороне ВСУ политолога Кирилла Сазонова, сообщила, что кортеж Делимханова попал под обстрел ВСУ в Приморске Запорожской области. Сообщалось, что депутат, а также 200 человек из его окружения погибли.

Ранее зампредседателя правительства Чечни и депутат Госдумы Адам Делимханов в своём Telegram-канале заявил, что готов лично объяснить основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину, чем занимается подразделение «Ахмат».

