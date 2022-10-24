Кадыров рассказал об успехах бойцов спецназа «Ахмат» в Донбассе
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своём Telegram-канале видео, на котором командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов и депутат Госдумы Адам Делимханов рассказывают о ситуации на фронте.
По его словам, спецназовцы контролируют более 100 км территории в направлении Луганской и Донецкой народных республик, при этом ВСУ в этом районе не удалось продвинуться ни на метр.
Он отметил, что есть поступательное продвижение вперед и увеличение захватываемых новых рубежей.
«Только за эти последние дни нашими бойцами уничтожено почти 30 единиц танков, не говоря уже о другой бронированной и военной технике», — подчеркнул глава Чечни.
Ранее Кадыров заявил, что бойцы батальона «Запад-Ахмат» заняли новый рубеж в Донбассе, захватив инженерные оборонительные сооружения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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