Кадыров рассказал об успехах бойцов спецназа «Ахмат» в Донбассе

По его словам, спецназовцы контролируют более 100 км территории в направлении Луганской и Донецкой народных республик, при этом ВСУ в этом районе не удалось продвинуться ни на метр.

Он отметил, что есть поступательное продвижение вперед и увеличение захватываемых новых рубежей.

«Только за эти последние дни нашими бойцами уничтожено почти 30 единиц танков, не говоря уже о другой бронированной и военной технике», — подчеркнул глава Чечни.

Ранее Кадыров заявил, что бойцы батальона «Запад-Ахмат» заняли новый рубеж в Донбассе, захватив инженерные оборонительные сооружения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».