Кадыров рассказал об успехах бойцов спецназа «Ахмат» в Донбассе

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своём Telegram-канале видео, на котором командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов и депутат Госдумы Адам Делимханов рассказывают о ситуации на фронте.

«Мало не покажется»: Кадыров пообещал изменение подхода России к спецоперации

По его словам, спецназовцы контролируют более 100 км территории в направлении Луганской и Донецкой народных республик, при этом ВСУ в этом районе не удалось продвинуться ни на метр.

Он отметил, что есть поступательное продвижение вперед и увеличение захватываемых новых рубежей.

«Только за эти последние дни нашими бойцами уничтожено почти 30 единиц танков, не говоря уже о другой бронированной и военной технике», — подчеркнул глава Чечни.

Ранее Кадыров заявил, что бойцы батальона «Запад-Ахмат» заняли новый рубеж в Донбассе, захватив инженерные оборонительные сооружения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияЛНРДНРДонбассРамзан Кадыров
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры