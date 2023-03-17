Пресечена попытка ВСУ войти в Артемовск из Часова Яра

Вооруженные силы России пресекли попытку формированиям ВСУ войти в Артемовск из Часова Яра. Об этом заявил советник главы ДНР Ян Гагин, сообщает телеканал «Россия 24».

По его словам, в Часове Яре сформирована крупная группировка украинских войск, которая намеривалась организовать контрнаступление под Артемовском.

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Гагин отметил, что все попытки украинской группировки пробиться к городу купированы.

Он также добавил, что сейчас в Артемовске находится всё ещё около 10 тысяч украинских военнослужащих.

Ранее, как сообщала НСН, временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил о продвижении к полному контролю над Артемовском.

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ФОТО: РИА Новости
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