Пресечена попытка ВСУ войти в Артемовск из Часова Яра

Гагин отметил, что все попытки украинской группировки пробиться к городу купированы.

Он также добавил, что сейчас в Артемовске находится всё ещё около 10 тысяч украинских военнослужащих.

Ранее, как сообщала НСН, временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил о продвижении к полному контролю над Артемовском.

