СМИ: ВСУ несут огромные потери
Украинские вооруженные силы ожидают обещанного наступления, которое время от времени анонсируют власти страны, сообщает телеканал «360» со ссылкой на военного эксперта Василия Дандыкина.
По его словам, бои идут на Краснолиманском, Купянском, Херсонском, Запорожском направлениях, где Украина теряет живую силу и технику. Дандыкин считает, что в настоящее время необходимо уничтожить артиллерию, так как с помощью нее наносятся удары и по мирным гражданам Донбасса.
Огромные потери украинских военных эксперт объяснил ожиданием наступления, которое анонсируют перед союзниками Запада власти в Киеве. ВСУ используют все резервы, чтобы продержаться.
Публикациями о реальных потерях ВСУ в российско-украинском конфликте власти готовят западную общественность к решению вопроса, продолжать ли помогать Украине. Об этом НСН заявил член комитета Госдумы по обороне от «Единой России» Евгений Лебедев.
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