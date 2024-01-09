Представитель ВВС Украины заявил о дефиците управляемых зенитных ракет

По его словам, текущие поставки западных вооружений не покрывают потребности Киева, даже с учётом роста объёмов производства, так как расходуется существенно больше.

«Украина зависит от поставок западного оружия... Дефицит управляемых зенитных ракет есть. Никто этого не скрывает», - заключил Игнат.

Ранее в издании The New York Times заявили, что США скоро не смогут продолжать поставки Киеву ракет-перехватчиков для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».