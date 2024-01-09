Представитель ВВС Украины заявил о дефиците управляемых зенитных ракет
Представитель командования украинских Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают недостаток управляемых зенитных ракет, сообщает ТАСС.
По его словам, текущие поставки западных вооружений не покрывают потребности Киева, даже с учётом роста объёмов производства, так как расходуется существенно больше.
«Украина зависит от поставок западного оружия... Дефицит управляемых зенитных ракет есть. Никто этого не скрывает», - заключил Игнат.
Ранее в издании The New York Times заявили, что США скоро не смогут продолжать поставки Киеву ракет-перехватчиков для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru