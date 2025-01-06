Появилось видео уничтожения дроном танков ВСУ под Курском

Спецназ Росгвардии сделал видеозапись уничтожение колонны танков и инженерных машин разграждения украинской армии в Курской области.

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Видео появилась в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Видно, как при помощи дрона-камикадзе росгвардейцы обнаружили и уничтожили машину, расчищающую минное заграждение, после этого — танки ВСУ.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн прокомментировал информацию о попытке контратаки ВСУ в этом регионе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РосгвардияРоссийская АрмияКурская ОбластьВСУ

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