Появилось видео уничтожения дроном танков ВСУ под Курском
Спецназ Росгвардии сделал видеозапись уничтожение колонны танков и инженерных машин разграждения украинской армии в Курской области.
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Видео появилась в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Видно, как при помощи дрона-камикадзе росгвардейцы обнаружили и уничтожили машину, расчищающую минное заграждение, после этого — танки ВСУ.
Ранее временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн прокомментировал информацию о попытке контратаки ВСУ в этом регионе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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