На Украине подтвердили гибель военных после удара «Искандера»

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила в Telegram, что удар по полигону Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области 1 марта был нанесен во время построения личного состава.

Военкор: ВС России ударили «Искандером» по штабу ВСУ в Кривом Роге

По ее словам, никто не понес наказание, а главком ВСУ Александр Сырский остается на должности.

По сообщению Минобороны России, расчет «Искандер-М» уничтожил до 150 солдат ВСУ, в том числе до 30 иностранных инструкторов. Это произошло на полигоне в Днепропетровской области.

Ранее появились кадры удара «Искандером» по штабу ВСУ в Кривом Роге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба Минобороны РФ
ТЕГИ:СпецоперацияВСУРоссийская АрмияИскандер

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