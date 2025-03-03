На Украине подтвердили гибель военных после удара «Искандера»
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила в Telegram, что удар по полигону Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области 1 марта был нанесен во время построения личного состава.
По ее словам, никто не понес наказание, а главком ВСУ Александр Сырский остается на должности.
По сообщению Минобороны России, расчет «Искандер-М» уничтожил до 150 солдат ВСУ, в том числе до 30 иностранных инструкторов. Это произошло на полигоне в Днепропетровской области.
Ранее появились кадры удара «Искандером» по штабу ВСУ в Кривом Роге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru