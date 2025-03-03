На Украине подтвердили гибель военных после удара «Искандера»

По ее словам, никто не понес наказание, а главком ВСУ Александр Сырский остается на должности.

По сообщению Минобороны России, расчет «Искандер-М» уничтожил до 150 солдат ВСУ, в том числе до 30 иностранных инструкторов. Это произошло на полигоне в Днепропетровской области.

Ранее появились кадры удара «Искандером» по штабу ВСУ в Кривом Роге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

