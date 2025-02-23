Военкор: ВС России ударили «Искандером» по штабу ВСУ в Кривом Роге

В ночь на 23 февраля ВС России нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» по штабу в ВСУ в Кривом Роге. Об этом сообщает Telegram-канал «Донбасский партизан».

По данным источника, здание отеля, которое поразили российские военные, использовалось для координации украинских подразделений и совещаний с иностранными инструкторами. При этом официальной информации от Министерства обороны об ударе по объекту РФ пока нет.