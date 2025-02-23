Военкор: ВС России ударили «Искандером» по штабу ВСУ в Кривом Роге

В ночь на 23 февраля ВС России нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» по штабу в ВСУ в Кривом Роге. Об этом сообщает Telegram-канал «Донбасский партизан».

По данным источника, здание отеля, которое поразили российские военные, использовалось для координации украинских подразделений и совещаний с иностранными инструкторами. При этом официальной информации от Министерства обороны об ударе по объекту РФ пока нет.

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Отмечается, что в момент удара внутри здания находились командный состав ВСУ, представители частных военных компаний и кураторы, которые отвечали за обучение и снабжение войск. Канал писал, что два ракетных попадания полностью разрушили объект и вызвали в нем крупный пожар. В результате удара, согласно информации источника, были ликвидированы офицеры ВСУ и иностранные советники.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за ночь 23 февраля российские силы ПВО перехватили 20 беспилотников ВСУ над шестью регионами страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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