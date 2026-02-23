На Украине начнут выпускать банкноты с лозунгом «Слава Украине!»

Национальный банк Украины сообщил, что с 25 февраля вводит в наличный оборот обновленные банкноты номиналом 200 гривен с надписью «Слава Украине! Героям слава!» (относится к символике Организации украинских националистов (ОУН), включенной в перечень нацистских Минюстом РФ). Об этом говорится в сообщении регулятора.

Уточняется, что лозунг будет размещен в правой верхней части на обратной стороне модифицированной купюры. Выпуск осуществляется в рамках планового обновления банкнот.