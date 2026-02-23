Сийярто обвинил Еврокомиссию в защите интересов Киева

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европейская комиссия действует в интересах Украины, а не государств — членов ЕС, включая Венгрию и Словакию. Об этом он сказал венгерским журналистам по итогам заседания совета глав МИД стран Евросоюза, трансляцию вел телеканал М1.

По словам Сийярто, Брюссель не предпринимает шагов для возобновления транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» и фактически игнорирует проблемы энергоснабжения Будапешта. Он также утверждал, что объявленное Еврокомиссией координационное совещание по ситуации с поставками нефти было обычной еженедельной встречей, а публичные заявления призваны создать видимость активных действий.