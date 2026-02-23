Сийярто обвинил Еврокомиссию в защите интересов Киева

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европейская комиссия действует в интересах Украины, а не государств — членов ЕС, включая Венгрию и Словакию. Об этом он сказал венгерским журналистам по итогам заседания совета глав МИД стран Евросоюза, трансляцию вел телеканал М1.

По словам Сийярто, Брюссель не предпринимает шагов для возобновления транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» и фактически игнорирует проблемы энергоснабжения Будапешта. Он также утверждал, что объявленное Еврокомиссией координационное совещание по ситуации с поставками нефти было обычной еженедельной встречей, а публичные заявления призваны создать видимость активных действий.

ЕС ищет компромисс с Венгрией и Словакией по 20-му пакету санкций

Министр добавил, что, по его данным, представители Еврокомиссии выразили обеспокоенность ситуацией и сообщили об уверенности в намерении Киева восстановить транзит, однако конкретных решений представлено не было.

Накануне Сийярто объявил, что Венгрия намерена блокировать 20-й пакет санкций ЕС против России до тех пор, пока Украина не возобновит прокачку нефти по «Дружбе» в Венгрию и Словакию. Он уточнил, что поставки электроэнергии Украине прекращать не планируется, чтобы не затронуть венгерское население Закарпатья, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
