Два человека ранены в результате атак ВСУ в Белгородской области

В Белгородской области в результате атак, о которых сообщил губернатор Вячеслав Гладков, пострадали мирный житель и боец подразделения «Орлан». Информация опубликована главой региона на платформе Max.

По его данным, в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа беспилотник ударил по автомобилю, в результате чего был ранен мужчина. Еще один инцидент произошел в селе Никольское Белгородского округа. Во время выполнения задачи по ликвидации дрона боец «Орлана» получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги.

Губернатор: В Белгородской области при обстреле ВСУ погиб мирный житель

С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.

С августа прошлого года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».

