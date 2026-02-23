Два человека ранены в результате атак ВСУ в Белгородской области
В Белгородской области в результате атак, о которых сообщил губернатор Вячеслав Гладков, пострадали мирный житель и боец подразделения «Орлан». Информация опубликована главой региона на платформе Max.
По его данным, в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа беспилотник ударил по автомобилю, в результате чего был ранен мужчина. Еще один инцидент произошел в селе Никольское Белгородского округа. Во время выполнения задачи по ликвидации дрона боец «Орлана» получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги.
С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.
С августа прошлого года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».
