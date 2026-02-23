Словакия пригрозила пересмотреть поддержку вступления Украины в ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава может изменить свою позицию по членству Украины в Европейском союзе, если Киев продолжит блокировать поставки энергосырья в республику. Об этом он сообщил в видеообращении.

По словам Фицо, в случае дальнейшего ущерба интересам Словакии при поставках стратегического сырья правительство пересмотрит «конструктивный подход» к поддержке евроинтеграции Украины и подготовит ответные меры.