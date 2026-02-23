Словакия пригрозила пересмотреть поддержку вступления Украины в ЕС
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава может изменить свою позицию по членству Украины в Европейском союзе, если Киев продолжит блокировать поставки энергосырья в республику. Об этом он сообщил в видеообращении.
По словам Фицо, в случае дальнейшего ущерба интересам Словакии при поставках стратегического сырья правительство пересмотрит «конструктивный подход» к поддержке евроинтеграции Украины и подготовит ответные меры.
Ранее в понедельник словацкий премьер объявил о прекращении поставок электроэнергии Украине. Он пояснил, что решение принято на фоне невосстановленных поставок нефти по нефтепроводу «Дружба».
13 февраля министерство экономики Словакии сообщало о приостановке транзита российской нефти через территорию Украины. Ведомство ожидало, что прокачка будет возобновлена в ближайшие дни, однако этого не произошло. 18 февраля правительство объявило кризисную ситуацию из-за нехватки сырья и решило выделить для НПЗ Slovnaft из госрезервов до 250 тысяч тонн нефти, передает «Радиоточка НСН».
