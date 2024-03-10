CNN: российские авиабомбы ФАБ-1500 уничтожили оборону ВСУ
Российская авиационная бомба ФАБ-1500 серьезно подрывает оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) и меняет баланс сил на фронте, сообщил телеканал CNN.
Корреспонденты телеканала побеседовали с украинскими военнослужащими на фронте. Бойцы ВСУ отметили, что авиабомба наносит колоссальный ущерб обороне и оказывает серьезное деморализующее воздействие на моральный дух.
«Не все наши ребята это выдерживают. К ФАБ-500 они уже более-менее привыкли, а ФАБ-1500 - это ад», - признался боец 46-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ
Корреспонденты телеканала заявили, что авиабомбы типа ФАБ стали важным элементом в российском наступлении под Авдеевкой и в ее окрестностях.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что подразделения Вооруженных сил России не дали возможности украинским войскам закрепиться на новом рубеже обороны и теснят противника к западу от Авдеевки, передает «Радиоточка НСН».
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