Корреспонденты телеканала побеседовали с украинскими военнослужащими на фронте. Бойцы ВСУ отметили, что авиабомба наносит колоссальный ущерб обороне и оказывает серьезное деморализующее воздействие на моральный дух.

«Не все наши ребята это выдерживают. К ФАБ-500 они уже более-менее привыкли, а ФАБ-1500 - это ад», - признался боец 46-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ

Корреспонденты телеканала заявили, что авиабомбы типа ФАБ стали важным элементом в российском наступлении под Авдеевкой и в ее окрестностях.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что подразделения Вооруженных сил России не дали возможности украинским войскам закрепиться на новом рубеже обороны и теснят противника к западу от Авдеевки, передает «Радиоточка НСН».

