Швыдкой назвал разумным назначение Фокина и. о. ректора ГИТИСа
Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой поддержал назначение исполняющим обязанности ректора Российского института театрального искусства — ГИТИС Александра Фокина. Об этом сообщает NEWS.ru.
Как отметил Швыдкой, он считает назначение «одним из самых разумных, которые могли бы быть».
«Александр Фокин — человек с огромной театральной биографией. Он выпускник продюсерского факультета ГИТИСа. Его родители выпускники ГИТИСа, что тоже важно, такая семейная история. Он про ГИТИС знает и понимает многое», — рассказал спецпредставитель президента в беседе с изданием.
Ранее министр культуры Ольга Любимова сообщила о назначении главы Управления театров Департамента культуры Москвы Александра Фокина и. о. ректора ГИТИСа.
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