Швыдкой назвал разумным назначение Фокина и. о. ректора ГИТИСа

Как отметил Швыдкой, он считает назначение «одним из самых разумных, которые могли бы быть».

«Александр Фокин — человек с огромной театральной биографией. Он выпускник продюсерского факультета ГИТИСа. Его родители выпускники ГИТИСа, что тоже важно, такая семейная история. Он про ГИТИС знает и понимает многое», — рассказал спецпредставитель президента в беседе с изданием.

Ранее министр культуры Ольга Любимова сообщила о назначении главы Управления театров Департамента культуры Москвы Александра Фокина и. о. ректора ГИТИСа.

