Российский завод приступил к массовому выпуску авиабомб ФАБ-3000
Российский завод по выпуску авиационных средств поражения (Нижегородская область) многократно нарастил производство авиационных бомб ФАБ-500, в два раза увеличил выпуск бомб ФАБ-1500 и приступил к массовому изготовлению бомб ФАБ-3000 в феврале 2024 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны России.
Производство проинспектировал глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу. Кроме того, предприятие выпускает танковые и артиллерийские снаряды различного калибра.
В Минобороны отметили, что рост производства стал возможным из-за оснащения производственных линий современным оборудованием и расконсервации производственных мощностей.
Ранее Шойгу поручил руководству Научно-производственной корпорации «Конструкторское бюро машиностроения» оперативно доработать оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» и «Кинжал».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российский завод приступил к массовому выпуску авиабомб ФАБ-3000
- Представитель НАТО заявил, что Украине необходимо продолжать мобилизацию
- СМИ: Демократы просили выйти из гонки кандидата, который был популярнее Байдена
- «Интервидение» пройдет в Москве
- Участников группы ABBA наградили шведским орденом Вазы
- NASA раскрыло причину отмены запуска «Союза МС-25»
- В NASA назвали дату повторного запуска «Союза МС-25»
- Пуск ракеты-носителя с кораблём «Союз МС-25» отменили
- «Бесконечную историю» переснимут
- СМИ: В Москве задержали одного из участников налета на инкассаторов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru