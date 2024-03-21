Российский завод приступил к массовому выпуску авиабомб ФАБ-3000

Российский завод по выпуску авиационных средств поражения (Нижегородская область) многократно нарастил производство авиационных бомб ФАБ-500, в два раза увеличил выпуск бомб ФАБ-1500 и приступил к массовому изготовлению бомб ФАБ-3000 в феврале 2024 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны России.

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Производство проинспектировал глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу. Кроме того, предприятие выпускает танковые и артиллерийские снаряды различного калибра.

В Минобороны отметили, что рост производства стал возможным из-за оснащения производственных линий современным оборудованием и расконсервации производственных мощностей.

Ранее Шойгу поручил руководству Научно-производственной корпорации «Конструкторское бюро машиностроения» оперативно доработать оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» и «Кинжал».

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ФОТО: РИА Новости
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