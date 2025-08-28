В Дагестане неизвестные осквернили портреты участников СВО

В Махачкале неизвестные повредили несколько портретов участников специальной военной операции, размещенных на проспекте Петра I. Об этом сообщил врио главы города Джамбулат Салавов.

Он отметил, что изображения были изрисованы, назвав произошедшее не просто хулиганством, а оскорблением памяти погибших военных, их семей и жителей города.