В Дагестане неизвестные осквернили портреты участников СВО

В Махачкале неизвестные повредили несколько портретов участников специальной военной операции, размещенных на проспекте Петра I. Об этом сообщил врио главы города Джамбулат Салавов.

Он отметил, что изображения были изрисованы, назвав произошедшее не просто хулиганством, а оскорблением памяти погибших военных, их семей и жителей города.

Госдума одобрила уголовную ответственность за осквернение воинских захоронений

Салавов пообещал, что испорченные полотна будут заменены новыми.

На месте происшествия работают правоохранительные органы, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
ТЕГИ:СпецоперацияДагестан

Горячие новости

Все новости

партнеры