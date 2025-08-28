В Дагестане неизвестные осквернили портреты участников СВО
28 августа 202523:35
В Махачкале неизвестные повредили несколько портретов участников специальной военной операции, размещенных на проспекте Петра I. Об этом сообщил врио главы города Джамбулат Салавов.
Он отметил, что изображения были изрисованы, назвав произошедшее не просто хулиганством, а оскорблением памяти погибших военных, их семей и жителей города.
Салавов пообещал, что испорченные полотна будут заменены новыми.
На месте происшествия работают правоохранительные органы, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Дагестане неизвестные осквернили портреты участников СВО
- МИД РФ опроверг удары по гражданским объектам в Киеве
- При атаках дронов ВСУ в Брянской области пострадали двое мужчин
- Словакия возобновила прием заявлений на туристические визы для россиян
- Зеленский обнародует гарантии безопасности Украины на следующей неделе
- СМИ: Путин выдвинет Александра Гуцана на пост генпрокурора
- Неизменный хэппи-энд: Почему россияне увлеклись корейской литературой
- Белый дом: Трамп готовит новые заявления по Украине
- Пчеловоды бьют тревогу из-за растущей нагрузки на пасечников
- Павла Волю назвали главным инфлюенсером России
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru