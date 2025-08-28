При атаках дронов ВСУ в Брянской области пострадали двое мужчин

Белый дом заявил о неготовности Путина и Зеленского закончить конфликт Дефицит бюджета РФ за первую половину 2025 года вдвое превысил прогноз Минфина Минздрав назвал старение населения ключевым вызовом для системы здравоохранения На Солнце произошла вторая сильная вспышка за сутки Рублев вышел в третий круг US Open