При атаках дронов ВСУ в Брянской области пострадали двое мужчин

В Брянской области двое мужчин пострадали в результате атак FPV-дронов украинских военных, сообщил губернатор Александр Богомаз.

По его словам, в селе Алешковичи Суземского района дрон атаковал сельхозтехнику, ранения получил водитель КАМАЗа. Еще один удар был нанесен по селу Воронок Стародубского округа, где легкие повреждения получил местный житель.

В Брянской области после удара украинских дронов погиб человек

Обоих пострадавших госпитализировали, им оказали необходимую медицинскую помощь.

Губернатор отметил, что удары были направлены по гражданским объектам, передает «Радиоточка НСН».

