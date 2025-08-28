При атаках дронов ВСУ в Брянской области пострадали двое мужчин
28 августа 202522:59
В Брянской области двое мужчин пострадали в результате атак FPV-дронов украинских военных, сообщил губернатор Александр Богомаз.
По его словам, в селе Алешковичи Суземского района дрон атаковал сельхозтехнику, ранения получил водитель КАМАЗа. Еще один удар был нанесен по селу Воронок Стародубского округа, где легкие повреждения получил местный житель.
Обоих пострадавших госпитализировали, им оказали необходимую медицинскую помощь.
Губернатор отметил, что удары были направлены по гражданским объектам, передает «Радиоточка НСН».
