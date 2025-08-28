Словакия возобновила прием заявлений на туристические визы для россиян

В России снова открыли подачу документов на получение туристической визы Словакии. Об этом сообщили в визовом центре страны BLS International.

Прием заявлений на этот тип виз был приостановлен в 2022 году, после начала военной операции РФ на Украине. Теперь россияне снова могут оформить как национальные, так и шенгенские визы, отмечает издание «Профиль».

В Эстонии гражданку РФ задержали за незаконное пребывание в Шенгенской зоне

Национальная виза типа D, выдаваемая Словакией, позволяет находиться в стране более 90 дней, но не дольше года, а также пересекать другие государства Евросоюза и Шенгенской зоны.

Многие страны ЕС и Шенгенской зоны прекратили выдачу туристических виз россиянам на фоне СВО. При этом уровень отказов в получении шенгена вырос с 1,5% в 2019 году до более чем 10% в 2022-2023 годах. В 2024 году этот показатель снизился до 7,5%. Россия при этом вошла в пятерку стран-лидеров по числу поданных заявлений — около 606 тысяч, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:РоссиянеВизыСловакия

Горячие новости

Все новости

партнеры