Словакия возобновила прием заявлений на туристические визы для россиян

В России снова открыли подачу документов на получение туристической визы Словакии. Об этом сообщили в визовом центре страны BLS International.

Прием заявлений на этот тип виз был приостановлен в 2022 году, после начала военной операции РФ на Украине. Теперь россияне снова могут оформить как национальные, так и шенгенские визы, отмечает издание «Профиль».