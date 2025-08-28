Зеленский обнародует гарантии безопасности Украины на следующей неделе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен на следующей неделе обнародовать предложения о возможных гарантиях безопасности для страны. Подробностей он не раскрыл.
Более недели назад, после встречи в Белом доме, Зеленский отмечал, что конкретные положения могут быть оформлены на бумаге в течение 7-10 дней. По его словам, над каждым компонентом договоренностей работают советники по нацбезопасности, отмечает «Свободная пресса».
Ранее в Вашингтоне состоялась встреча Зеленского, президента США Дональда Трампа и лидеров европейских стран. Трамп тогда подчеркнул, что гарантии безопасности для Киева не стоит сравнивать с обязательствами НАТО.
Американский президент также отметил, что при его администрации войска США не будут размещаться на территории Украины. По данным агентства Bloomberg, будущие гарантии безопасности могут основываться на механизме «коалиции желающих» с участием многонациональных сил, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский обнародует гарантии безопасности Украины на следующей неделе
- СМИ: Путин выдвинет Александра Гуцана на пост генпрокурора
- Неизменный хэппи-энд: Почему россияне увлеклись корейской литературой
- Белый дом: Трамп готовит новые заявления по Украине
- Пчеловоды бьют тревогу из-за растущей нагрузки на пасечников
- Павла Волю назвали главным инфлюенсером России
- СМИ: Трамп считает условия Зеленского и Европы по миру нереалистичными
- Экс-боец ВСУ заявил о причастности Британии к диверсии на «Северном потоке»
- Стилист назвал главный тренд осени
- Канцлер ФРГ Мерц заявил, что встреча Путина и Зеленского не состоится
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru