Зеленский обнародует гарантии безопасности Украины на следующей неделе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен на следующей неделе обнародовать предложения о возможных гарантиях безопасности для страны. Подробностей он не раскрыл.

Более недели назад, после встречи в Белом доме, Зеленский отмечал, что конкретные положения могут быть оформлены на бумаге в течение 7-10 дней. По его словам, над каждым компонентом договоренностей работают советники по нацбезопасности, отмечает «Свободная пресса».