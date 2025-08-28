Зеленский обнародует гарантии безопасности Украины на следующей неделе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен на следующей неделе обнародовать предложения о возможных гарантиях безопасности для страны. Подробностей он не раскрыл.

Более недели назад, после встречи в Белом доме, Зеленский отмечал, что конкретные положения могут быть оформлены на бумаге в течение 7-10 дней. По его словам, над каждым компонентом договоренностей работают советники по нацбезопасности, отмечает «Свободная пресса».

СМИ: США связали гарантии безопасности Украине с отправкой европейских войск

Ранее в Вашингтоне состоялась встреча Зеленского, президента США Дональда Трампа и лидеров европейских стран. Трамп тогда подчеркнул, что гарантии безопасности для Киева не стоит сравнивать с обязательствами НАТО.

Американский президент также отметил, что при его администрации войска США не будут размещаться на территории Украины. По данным агентства Bloomberg, будущие гарантии безопасности могут основываться на механизме «коалиции желающих» с участием многонациональных сил, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP /ТАСС
ТЕГИ:БезопасностьУкраинаВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры