Черноморский флот уничтожил 23 безэкипажных катера ВСУ

В Минобороны РФ также отчитались о поражении объектов инфраструктуры военных аэродромов противника, складов боеприпасов, а также пунктов управления безэкипажных катеров и беспилотников.

Кроме того, российские средства ПВО уничтожили семь управляемых авиабомб JDAM и РСЗО HIMARS, а также 292 дронов самолетного типа.

Ранее в результате удара беспилотника по автомобилю в селе Илек-Кошары Ракитянского района Белгородской области погиб один мужчина, еще четыре человека получили ранения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

