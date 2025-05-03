Черноморский флот уничтожил 23 безэкипажных катера ВСУ

Черноморский флот ликвидировал 23 безэкипажных катера ВСУ — они пытались атаковать объекты прибрежной инфраструктуры Крымского полуострова, сообщили в российском оборонном ведомстве.

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В Минобороны РФ также отчитались о поражении объектов инфраструктуры военных аэродромов противника, складов боеприпасов, а также пунктов управления безэкипажных катеров и беспилотников.

Кроме того, российские средства ПВО уничтожили семь управляемых авиабомб JDAM и РСЗО HIMARS, а также 292 дронов самолетного типа.

Ранее в результате удара беспилотника по автомобилю в селе Илек-Кошары Ракитянского района Белгородской области погиб один мужчина, еще четыре человека получили ранения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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