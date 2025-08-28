СМИ: Путин выдвинет Александра Гуцана на пост генпрокурора
Президент России Владимир Путин направит в Совет федерации представление о назначении полномочного представителя в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана генеральным прокурором. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с итогами кадровых консультаций.
Александр Гуцан родился в Гатчинском районе Ленинградской области.
В 1987 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова (ныне СПбГУ).
Он учился в одном потоке с нынешним заместителем председателя Совета безопасности Дмитрием Медведевым и министром юстиции Константином Чуйченко, был старостой группы и комсоргом курса, передает «Радиоточка НСН».
