СМИ: Путин выдвинет Александра Гуцана на пост генпрокурора

Президент России Владимир Путин направит в Совет федерации представление о назначении полномочного представителя в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана генеральным прокурором. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с итогами кадровых консультаций.

Александр Гуцан родился в Гатчинском районе Ленинградской области.

В 1987 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова (ныне СПбГУ).

Он учился в одном потоке с нынешним заместителем председателя Совета безопасности Дмитрием Медведевым и министром юстиции Константином Чуйченко, был старостой группы и комсоргом курса, передает «Радиоточка НСН».

