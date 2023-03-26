Появились сообщения о ликвидации командира украинского разведотряда «Бешкетники Сирка» под Сватово

Командир украинского националистического разведывательного отряда «Бешкетники Сирка» Иван Щеголев убит в боях в окрестностях города Сватово в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

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Уточняется, что Иван Щеголев (позывной «Щегол»), в 2016 году стал участником украинского «Правого сектора» (организация запрещена в России), воевал под командованием из лидеров украинских националистов.

Ранее Минобороны отчиталось о ликвидации 50 украинских бойцов на купянском направлении. Уточняется под удар попали позиции ВСУ поблизости от населенных пунктов Синьковка, Двуречная, Котляровка и Ольшана Харьковской области.

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ФОТО: РИА Новости
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