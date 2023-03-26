Появились сообщения о ликвидации командира украинского разведотряда «Бешкетники Сирка» под Сватово

Уточняется, что Иван Щеголев (позывной «Щегол»), в 2016 году стал участником украинского «Правого сектора» (организация запрещена в России), воевал под командованием из лидеров украинских националистов.

Ранее Минобороны отчиталось о ликвидации 50 украинских бойцов на купянском направлении. Уточняется под удар попали позиции ВСУ поблизости от населенных пунктов Синьковка, Двуречная, Котляровка и Ольшана Харьковской области.