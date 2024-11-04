Потери ВСУ в Курской области превысили 29 600 военнослужащих
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 350 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 29 600 военнослужащих.
Также российские войска подбили 184 танка, 106 БМП и 107 БТР, 1078 боевых бронированных машин.
Кроме того, были уничтожены 259 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок РСЗО, 59 станций РЭБ, 26 единиц инженерной техники и 808 автомобилей.
Ранее уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова заявила, что обратилась к уполномоченному Верховной Рады Украины Дмитрию Лубинцу и в Международный комитет Красного Креста, чтобы узнать о судьбе насильно вывезенных на территорию Украины мирных жителей Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru