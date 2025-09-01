Школьница умерла в Ульяновской области после линейки
Ученица «Октябрьского сельского лицея» в Ульяновской области умерла после школьной линейки. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК РФ.
Уточняется, что в ходе мероприятия одной из учениц 2012 года рождения стало плохо. Её госпитализировали, однако все усилия врачей оказались безуспешны - девочка умерла.
В региональной прокуратуре добавили, что в связи со смертью ребёнка-инвалида проводится проверка соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья детей.
Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту избиения школьницы в Кемеровской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
