Школьница умерла в Ульяновской области после линейки

Ученица «Октябрьского сельского лицея» в Ульяновской области умерла после школьной линейки. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК РФ.

Уточняется, что в ходе мероприятия одной из учениц 2012 года рождения стало плохо. Её госпитализировали, однако все усилия врачей оказались безуспешны - девочка умерла.

В региональной прокуратуре добавили, что в связи со смертью ребёнка-инвалида проводится проверка соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья детей.

