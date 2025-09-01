«На продолжительность жизни больше всего влияют качество продуктов питания и экология. Генетический фактор присутствует, но играет не такую большую роль. Окружающая среда так меняется, что мы просто не доживаем до своего генетически обусловленного срока. В целом образ жизни влияет, а мы сегодня ведем нездоровый образ жизни: сон не в темное время суток, отсутствие физической нагрузки. Все сидят за рулем, ходим меньше. Вклад медицины в факт долголетия не так велик –12-15%. Все-таки влияет здоровый образ жизни, ходьба, например, тренирует нашу сердечно-сосудистую систему», - рассказал он.

При этом, по его словам, у жителей горных регионов есть большое преимущество.

«В Дагестане умеренное среднегорье, что означает более низкое давление кислорода. Это оказывает тренирующий эффект на систему крови, не дает угаснуть нашему костному мозгу. На этот уровень также не распространяется смог. А еще кровососущие насекомые здесь не удерживаются в воздухе, а они же у нас переносчики многих заболеваний. В горах люди больше ходят, возвращаемся к образу жизни. В Москве высокая продолжительность обусловлена ведением своевременного наблюдения, заболевания здесь выявляются на ранней стадии, так как диспансеризация все равно проходит, даже если кому-то не нравится», - объяснил собеседник НСН.

Каждая выкуренная сигарета делает жизнь мужчины короче на 17 минут, а жизнь женщины сокращает на 22 минуты, заявил ранее врач-психиатр, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

