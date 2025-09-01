Фильм Жюлии Дюкурно «Альфа» не выйдет в российский прокат
Драма Жюлии Дюкурно «Альфа» не выйдет в российский кинопрокат. Об этом сообщила кинодистрибьюторская компания «Экспонента фильм» в своем Telegram-канале.
«Выпуск отменен по решению правообладателя. Компания... приложила все возможные усилия для выхода картины в России», - говорится в заявлении.
Кинопрокатчик принес извинения за возможные неудобства.
Ожидалось, что показы фильма «Альфа» в российских кинозалах начнутся 25 сентября. При этом РБК со ссылкой на пресс-службу Минкультуры России сообщало, что в ведомство не поступало заявлений по вопросу выдачи прокатного удостоверения на картину.
Между тем студии Warner Bros. и New Linе перенесли премьеру фильма «Мортал Комбат-2» с 24 октября текущего года на 15 мая 2026-го, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
