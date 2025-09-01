В СБУ заявили об отсутствии доказательств причастности РФ к убийству Парубия
1 сентября 202513:14
Украинские силовики работают над разными версиями убийства экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия. Об этом на брифинге заявил глава Управления Службы безопасности Украины (СБУ) по Львовской области Вадим Онищенко.
Он отметил, что в том числе рассматривается версия, предполагающая причастность России к преступлению.
«Пока доказательной базы нет», - сказал Онищенко.
Ранее бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров заявил, что убийство Парубия может быть внутриклановой борьбой на Украине, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ сообщили об экстренной посадке самолета Урсулы фон дер Ляйен в Болгарии
- Саммит ШОС в Китае назвали «точкой невозврата» для США и санкций
- В СБУ заявили об отсутствии доказательств причастности РФ к убийству Парубия
- Рогов и Коц назвали последствия освобождения Камышевахи
- Фильм Жюлии Дюкурно «Альфа» не выйдет в российский прокат
- Врач Мясников: Медицина всего лишь в 15% случаев влияет на долголетие
- Путин: Рассматриваются заявки десяти стран на подключение к работе с ШОС
- Россия планирует поставить в Индию и Китай по 5 млн тонн удобрений
- Садоводы посоветовали властям приглядеться к беззаконию в СНТ
- В отрасли опровергли сокращение спроса на колбасу
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru