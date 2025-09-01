В СБУ заявили об отсутствии доказательств причастности РФ к убийству Парубия

Украинские силовики работают над разными версиями убийства экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия. Об этом на брифинге заявил глава Управления Службы безопасности Украины (СБУ) по Львовской области Вадим Онищенко.

Он отметил, что в том числе рассматривается версия, предполагающая причастность России к преступлению.

«Пока доказательной базы нет», - сказал Онищенко.

Ранее бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров заявил, что убийство Парубия может быть внутриклановой борьбой на Украине, сообщает RT.

ФОТО: РИА Новости
