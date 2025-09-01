Россиянам назвали витамины, необходимые для здоровья зубов

Она отметила, что для укрепления зубов и костей требуются фосфор и кальций, а витамин D помогает им хорошо усваиваться.

«Примерно половину суточной нормы витамина D можно получить из солнечного света, а ещё из сёмги, сардин, сыра и молока», — указала эксперт.

Врач также добавила, что витамин С помогает в профилактике расшатывания зубов из-за ослабления стенок сосудов, нехватка витамина В12 может привести к появлению язв во рту, а недостаткок витамина А может привести к воспалению десен.

Ранее врач-стоматолог Илья Антонов предупредил, что отсутствие зубов может провоцировать апноэ (остановку дыхания), сообщает «Свободная пресса».