Россиянам назвали витамины, необходимые для здоровья зубов
Человеку для сохранения здоровых зубов необходим витамин D. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала вице-президент РАОиБС, стоматолог, хирург-пародонтолог Олеся Изгарева.
Она отметила, что для укрепления зубов и костей требуются фосфор и кальций, а витамин D помогает им хорошо усваиваться.
«Примерно половину суточной нормы витамина D можно получить из солнечного света, а ещё из сёмги, сардин, сыра и молока», — указала эксперт.
Врач также добавила, что витамин С помогает в профилактике расшатывания зубов из-за ослабления стенок сосудов, нехватка витамина В12 может привести к появлению язв во рту, а недостаткок витамина А может привести к воспалению десен.
Ранее врач-стоматолог Илья Антонов предупредил, что отсутствие зубов может провоцировать апноэ (остановку дыхания), сообщает «Свободная пресса».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru