В Брянской области отражена попытка вторжения ДРГ

Уточняется, что боестолкновение произошло в Климовском районе. В результате были ликвидированы четыре диверсанта, а остатки отступающей группы были поражены ракетно-артиллерийским ударом и понесли потери.

«У уничтоженных было обнаружено иностранное вооружение, экипировка, средства связи, а также личные предметы, свидетельствующие об их принадлежности к третьим странам», - говорится в сообщении.

Ранее в Курской области российскими силовиками была задержана группа диверсантов, готовившая взрыв на нефтехранилище, сообщает RT.

