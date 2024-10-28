В Брянской области отражена попытка вторжения ДРГ

Сотрудники пограничного управления ФСБ РФ по Брянской области, а также подразделения ВС России и Росгвардии, пресекли попытку нарушения госграницы диверсионно-разведывательной группой. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.

Росгвардия предотвратила заход диверсантов в один из лесов Курской области

Уточняется, что боестолкновение произошло в Климовском районе. В результате были ликвидированы четыре диверсанта, а остатки отступающей группы были поражены ракетно-артиллерийским ударом и понесли потери.

«У уничтоженных было обнаружено иностранное вооружение, экипировка, средства связи, а также личные предметы, свидетельствующие об их принадлежности к третьим странам», - говорится в сообщении.

Ранее в Курской области российскими силовиками была задержана группа диверсантов, готовившая взрыв на нефтехранилище, сообщает RT.

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