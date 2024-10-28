В Брянской области отражена попытка вторжения ДРГ
Сотрудники пограничного управления ФСБ РФ по Брянской области, а также подразделения ВС России и Росгвардии, пресекли попытку нарушения госграницы диверсионно-разведывательной группой. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.
Уточняется, что боестолкновение произошло в Климовском районе. В результате были ликвидированы четыре диверсанта, а остатки отступающей группы были поражены ракетно-артиллерийским ударом и понесли потери.
«У уничтоженных было обнаружено иностранное вооружение, экипировка, средства связи, а также личные предметы, свидетельствующие об их принадлежности к третьим странам», - говорится в сообщении.
Ранее в Курской области российскими силовиками была задержана группа диверсантов, готовившая взрыв на нефтехранилище, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Великобритания объявила о расширении санкций против России
- Группа «Ленинград» анонсировала новый альбом с Инстасамкой
- Российские силы ПВО сбили пять беспилотников ВСУ в Липецкой области
- В Брянской области отражена попытка вторжения ДРГ
- СМИ: Ремейк «Невероятных приключений итальянцев в России» снимет Бондарчук
- Средняя стоимость ремонта автомобилей в России выросла на треть
- Названы возможные причины гибели в Непале альпинистов из России
- Зеленский прибыл с визитом в Исландию
- Карпин назвал расширенный состав сборной России на ноябрьские матчи
- СМИ: Пугачева могла попытаться вывезти свой антиквариат за границу мошенническим путем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru