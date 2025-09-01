СМИ сообщили об экстренной посадке самолета Урсулы фон дер Ляйен в Болгарии

Собеседник газеты утверждает, что инцидент произошёл 31 августа. Во всей зоне в аэропорту Пловдива отключился GPS - якобы из-за «вмешательства со стороны».

В результате пилоты в течение часа кружили над воздушной гаванью, после чего всё же совершили посадку, используя бумажные карты.

«После визита Урсула фон дер Ляйен покинула Пловдив тем же самолётом без происшествий», - говорится в сообщении.

Ранее Урсула фон дер Ляйен посетила польско-белорусскую границу в компании премьера Польши Дональда Туска, сообщает RT.

