Посол ЛНР Мирошник: Продолжается наступление союзных сил к Северску ДНР
Союзные войска отбили Григоровку и продолжают наступление в направлении Северска, рассказал посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник в своем Telegram-канале.
«Местные жители отмечают, что боевики из Северска все больше перемещаются в пригород, пытаясь создать там укрепрайон из наскоро вырытых позиций и кое-как возведенных фортификационных сооружений. Всем уже ясно, что в Северске украинские формирования сдерживать наступление союзных войск долго не смогут, потому отдельные подразделения скрытно покидают город. На позициях остаются, в основном, насильно мобилизованные тербаты», — сообщает Мирошник.
По его словам, наступление требуется продолжать, чтобы обеспечить безопасности населенных пунктов ЛНР — по Новодружеску ВСУ нанесли ракетный удар.
«По предварительным данным, обошлось без жертв. Это лишний раз доказывает, что не отогнав как минимум на расстояние действия самого дальнобойного оружия, которым располагают украинские боевики, чувствовать себя в безопасности наше население не будет», — цитирует Газета.ru Мирошника.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что украинские военные могут попытаться отвоевать назад территории Луганской народной республики после перехода Лисичанска под контроль армии России, однако им не позволят этого сделать.
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