Пасечник: Силам ВСУ не позволят отвоевать территории ЛНР

«Никто территории, на которые мы зашли, никому уже не отдаст», — приводит РИА ФАН слова политика.

Он отметил, что у союзных войск есть достаточно сил и средств для недопущения такого расклада. При этом Пасечник заявил, что на сегодняшний день уже идет поиск кандидатуры на пост руководителя администрации города Лисичанска.

Ранее, 3 июля, министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики, напоминает RT.

