Пасечник: Силам ВСУ не позволят отвоевать территории ЛНР
Украинские военные могут попытаться отвоевать назад территории Луганской народной республики после перехода Лисичанска под контроль армии России, однако им не позволят этого сделать. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
«Никто территории, на которые мы зашли, никому уже не отдаст», — приводит РИА ФАН слова политика.
Он отметил, что у союзных войск есть достаточно сил и средств для недопущения такого расклада. При этом Пасечник заявил, что на сегодняшний день уже идет поиск кандидатуры на пост руководителя администрации города Лисичанска.
Ранее, 3 июля, министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики, напоминает RT.
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