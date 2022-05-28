Последствия обстрела Херсонской области показали СМИ

Военный корреспондент «Известий» Леонид Китрарь снял последствия обстрела поселка Чернобаевка Херсонской области украинскими националистами.

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На видео оказался дом, пораженный прямым попаданием 155-миллиметрового снаряда.

По словам местного жителя, в результате обстрела погиб один человек, двое пострадали.

Эту информацию подтвердил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, который рассказал также о госпитализации двоих пострадавших.

Сообщается, что раненая женщина лишилась руки и ноги.

Ранее первый замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что основные задачи первого этапа спецоперации на Украине российскими военными выполнен.

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ФОТО: РИА Новости/Константин Чалабов
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