Последствия обстрела Херсонской области показали СМИ
Военный корреспондент «Известий» Леонид Китрарь снял последствия обстрела поселка Чернобаевка Херсонской области украинскими националистами.
На видео оказался дом, пораженный прямым попаданием 155-миллиметрового снаряда.
По словам местного жителя, в результате обстрела погиб один человек, двое пострадали.
Эту информацию подтвердил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, который рассказал также о госпитализации двоих пострадавших.
Сообщается, что раненая женщина лишилась руки и ноги.
Ранее первый замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что основные задачи первого этапа спецоперации на Украине российскими военными выполнен.
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