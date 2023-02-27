Марочко заявил, что наемники отказываются жить в окопах ВСУ под Сватово

Он отметил, что подобные действия по ротации связаны с тем, что наемники отказываются жить в окопах, требуют нормальных бытовых условий, а также хотят иметь возможность посещать супермаркеты.

Ранее, 25 февраля, Telegram-канал «Военкоры русской весны» сообщил, что российские военные снова подорвали тягач МТ-ЛБ, заполненный взрывчаткой, на позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечалось, что тягач МТ-ЛБ, который военные называют «Мотолыга», с помощью дистанционного управления направили на позиции противника, сообщает НСН.

