Марочко заявил, что наемники отказываются жить в окопах ВСУ под Сватово
Регулярные поездки микроавтобусов с иностранными наемниками отмечены из Купянска Харьковской области в направлении Сватово и обратно. Об этом рассказал подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко в разговоре с РИА Новости.
Он отметил, что подобные действия по ротации связаны с тем, что наемники отказываются жить в окопах, требуют нормальных бытовых условий, а также хотят иметь возможность посещать супермаркеты.
Ранее, 25 февраля, Telegram-канал «Военкоры русской весны» сообщил, что российские военные снова подорвали тягач МТ-ЛБ, заполненный взрывчаткой, на позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечалось, что тягач МТ-ЛБ, который военные называют «Мотолыга», с помощью дистанционного управления направили на позиции противника, сообщает НСН.
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