Помощник главы Чечни пообещал завершить зачистку Лисичанска к вечеру субботы

Военные в основном могут завершить зачистку Лисичанска к вечеру субботы. Об этом заявил помощник главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Апты Алаудинов.

Кадыров заявил о взятии Лисичанска

«Думаю, что к вечеру мы уже сможем доложить (...), что в принципе город уже - основные, как говорится, зачистки - они уже проведены», -заявил Алаудинов в эфире телеканала «Россия 24» (ВГТРК).

Алаудинов прогнозирует, что зачистку города бойцы будут проводить «еще день-два».

Ранее Кадыров предположил, что в скором времени начнётся полномасштабное наступление на город.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Военная ОперацияУкраинаЧечня
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