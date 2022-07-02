Помощник главы Чечни пообещал завершить зачистку Лисичанска к вечеру субботы
Военные в основном могут завершить зачистку Лисичанска к вечеру субботы. Об этом заявил помощник главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Апты Алаудинов.
«Думаю, что к вечеру мы уже сможем доложить (...), что в принципе город уже - основные, как говорится, зачистки - они уже проведены», -заявил Алаудинов в эфире телеканала «Россия 24» (ВГТРК).
Алаудинов прогнозирует, что зачистку города бойцы будут проводить «еще день-два».
Ранее Кадыров предположил, что в скором времени начнётся полномасштабное наступление на город.
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