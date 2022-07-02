Кадыров: Лисичанск полностью окружен союзными войсками
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что Лисичанск полностью окружён союзными войсками. Он также предположил начало полномасштабного наступление на город в скором времени.
«Капкан захлопнулся, Лисичанск полностью окружён союзными войсками. Оперативную информацию доложил дорогой БРАТ, командир специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Замид Чалаев. Стоит предположить, что в скором времени начнётся полномасштабное наступление на город», - написал чеченский лидер.
По словам Кадырова, все въезды и выезды из города перекрыты, и противнику некуда деваться и не получится разорвать плотное кольцо окружения при всех стараниях.
«Крысы в лице националистов загнаны в угол, осталось лишь навести финальные штрихи», - заявил глава Чеченской республики.
Ранее помощник министра внутренних дел Луганской народной республики Виталий Киселев заявил, что более двух тысяч бойцов украинской территориальной обороны находятся в окруженном Лисичанске.
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