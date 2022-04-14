Песков ответил на вопрос о возможности размещения ядерного оружия на Балтике
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Министерству обороны уже было дано поручение представить предложения по усилению западного фланга России на фоне наращивания военного потенциала НАТО, сообщает РИА Новости.
По его словам, на проработку подобных мер требуется время.
Отвечая на вопрос журналистов о возможном размещении ядерного оружия в Балтике он отметил, что информации у него по данной теме пока нет.
«Я не могу сказать на этот счёт ничего... После того, как будет проработан план нашего укрепления и усиления... там будет содержаться целый перечень всех необходимых шагов... это будет рассмотрено на отдельном совещании с президентом», - заключил представитель Кремля.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что благодаря ему страна обладает мощнейшим в мире ядерным потенциалом, и предостерёг Россию от попыток поднимать тему неконвенциональной конфронтации, сообщает RT.
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