Песков ответил на вопрос о возможности размещения ядерного оружия на Балтике

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Министерству обороны уже было дано поручение представить предложения по усилению западного фланга России на фоне наращивания военного потенциала НАТО, сообщает РИА Новости.

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По его словам, на проработку подобных мер требуется время.

Отвечая на вопрос журналистов о возможном размещении ядерного оружия в Балтике он отметил, что информации у него по данной теме пока нет.

«Я не могу сказать на этот счёт ничего... После того, как будет проработан план нашего укрепления и усиления... там будет содержаться целый перечень всех необходимых шагов... это будет рассмотрено на отдельном совещании с президентом», - заключил представитель Кремля.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что благодаря ему страна обладает мощнейшим в мире ядерным потенциалом, и предостерёг Россию от попыток поднимать тему неконвенциональной конфронтации, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияНАТОЯдерное ОружиеДмитрий Песков
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