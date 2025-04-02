Кабмин выделит еще около 16 млрд рублей на выплаты жителям Курской области
2 апреля 202515:49
Правительство РФ дополнительно выделит около 16 млрд рублей на выплаты жителям Курской области. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Отмечается, что данные средства будут направлены утратившим жильё курянам для приобретения или строительства новых домов и квартир.
«Рассчитываем, что эти ресурсы помогут семьям решить такую задачу и вернуться к нормальной жизни», – заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в Курской области всё будет восстановлено, сообщает RT.
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- Кабмин выделит еще около 16 млрд рублей на выплаты жителям Курской области
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru