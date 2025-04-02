По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 71 570 военнослужащих, 403 танка, 329 БМП и 293 БТР, 2 242 боевые бронированные машины.

Кроме того, были уничтожены 592 артиллерийских орудия, 53 пусковые установки РСЗО, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 10 РЛС ПВО, одну установку разминирования УР-77 и 2 591 автомобиль.

Ранее в Минобороны РФ заявили, за первые три месяца 2025 года в ходе спецоперации было уничтожено 2 495 украинских танков и других бронированных машин, сообщает «Свободная пресса».

