Польша передала Украине 14 самолётов и 325 танков
11 мая 202318:33
Западные страны передали Украине 28 самолётов, сообщает постоянное представительство Польши при Евросоюзе.
В сообщении постпредства говорится, что половина этих самолётов (14 штук) - польские Миг-29.
Также уточняется, что из 575 танков, которые Киев получил от стран НАТО, 325 единиц передала Польша, 85 - Нидерланды, 80 - Германия третье, 76 - США.
Ранее танки НАТО Abrams были замечены в 400 километрах от Санкт-Петербурга, сообщают «Невские новости».
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11 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru