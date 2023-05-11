Польша передала Украине 14 самолётов и 325 танков

В сообщении постпредства говорится, что половина этих самолётов (14 штук) - польские Миг-29.

Также уточняется, что из 575 танков, которые Киев получил от стран НАТО, 325 единиц передала Польша, 85 - Нидерланды, 80 - Германия третье, 76 - США.

Ранее танки НАТО Abrams были замечены в 400 километрах от Санкт-Петербурга, сообщают «Невские новости».